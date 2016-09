Mainisin hiljuti sõbrale, et tahan lähiaastatel Tallinnast ära kolida. Olen pealinnas olnud paar aastat ja kuigi sel linnal on oma plussid, on see siiski kõige närvesöövam koht, kus Eestis elada. Eneselegi üllatuseks sain kolimismõtteid mõlgutades peaaegu et süüdistuste osaliseks.

„Aga kus sa siis tööl hakkad käima, kuskil maal või?” tuli halvustava alatooniga küsimus. Sellele järgnes väide, et raha on ju ainult Tallinnas. “Või sa hakkad maal firmajuhiks,” jätkas vestluskaaslane irooniliselt. Miks küll osa inimesi arvab, et vaid Tallinnas on võimalik elada?

Miskipärast on paljude linnainimeste seas levinud müüt, justkui saaks maal leiba teenida vaid lüpsjana, poemüüjana või saekaatris rabades. Tõsi, töökohti, mis võimaldavad kontoris jalga kõlgutada, on maal vähe. Samas on suurenenud nende ametikohtade hulk, mis võimaldavad töötamist kodukontorist – olgu maal või linnas. Iseasi muidugi, kui inimene ei tahagi maal elada ega seal töökohta leida või luua. Ka siis pole vaja maha teha neid, kes tahavad ja suudavad väljaspool Tallinna hakkama saada.