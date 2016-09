27.augustil poetas keegi suure südamega inimene Tallinna lauluväljakul We Love the 90's festivalil vähiravifondi "Kingitud elu" annetuskasti Viking Lotto pileti, mis ka võitis, kuid nüüd vajab fond võidu kättesaamiseks lahke annetaja kontakte.

"Laupäeval 27.augustil potsatas Tallinna lauluväljakul We Love the 90's festivalil vähiravifondi annetuskasti haruldane isend - Viking Lotto pilet! Kunagi varem pole me oma kastidest niisugust leidu tuvastanud. Mõni päev hiljem, 31.augustil (loosimine 1225) selgus, et tegemist on võidupiletiga! Võit pole vist küll suur - esialgsetel andmetel 2,2 eurot (täppi läks 2+2+1), kuid võit on võit! ," seisis fondi Facebooki lehel.

Kuna on teada, kes pileti ostis, siis nüüd otsibki vähifond 15.detsembril 1974 aastal sündinud meest, kes selle pileti samal päeval kl 17.02 soetas, kuna ilma temata ei saa nad võitu kätte.

Fond lisas, et nende annetuskasti võib panna lotopileteid küll, kuid palusid, et lisataks ka annetaja telefoninumber, et nad saaksid võidu korral temaga kontakti võtta.