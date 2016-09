Esmalt piima kokkuostu- ja müügihinnast. Õiged numbrid piima kokkuostuhinna kohta on Statistikaameti lehelt lihtsasti kättesaadavad kõigile. Seal on kirjas, et piima kokkuostuhind ei ole 27 senti liitri kohta, vaid neljandiku võrra vähem, 21 senti. Poes piimaleti juures on aga lihtne kontrollida, et ükski kaubanduskett ei müü, vastupidiselt artiklis väidetule, täna õnneks piima alla 30 sendi liiter.

Muide, Ausa piima pakendil on piimahinna kujunemise graafik lihtsaimal võimalikul viisil välja joonistatud – ostke, toetage farmerid ja veenduge ise. Ausa piima tarbijaid on tänaseks sedavõrd palju, et tänu neile saame farmereid juba esimesel aastal toetada kuni 60 000 euroga ning usun, et keegi ei vaidle vastu, et see on päris märkimisväärne summa. Ausast piimast tekkinud diskussioonid on kindlasti üks põhjus, miks piimatootjad survele reageerisid ning kahe nädala eest piima kokkuostuhinda otsustasid tõsta.

Kodumaise piimatööstuse areng on kahtlemata üks majanduse valupunkte, kuid sellele tähelepanu juhtimine peaks toimuma kontrollitud numbritega – sest ainult faktitäpsus saab olla edasiviiva diskussiooni aluseks.

Toimetuse märkus 1: kaks kuud tagasi müüs Selver piima 25-sendise liitrihinnaga.

Toimetuse märkus 2: piima kokkuostuhind on tõesti juulis 20,4 senti liitrilt ja mitte 27 senti liitrilt, nagu oli kirjas Katrin Lusti loos, kuid kontekstis oleks oluline siiski teada, et veel 2014. aasta alguses oli kokkuostuhind üle 40 sendi liitrilt (kui Aus Piim annab praegu 20,4+10 senti).