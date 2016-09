Piirivalvepatrull otsustas pühapäeval peatumismärguannet eiranud ning suurel kiirusel Värskast Räpina suunas kihutanud salakaubavedajate auto jõuga teeserva suruda ning peatuma sundida.



Pühapäeval tuvastasid piirivalvurid valveseadmetega Põlvamaal piiriäärsel alal kahe kahtlustäratanud mehe liikumise. Asjaolude kontrollimiseks suundusid piirkonda patrullid, kes piirasid ala ning asusid meeste täpset asukohta ning võimaliku piiririkkumise asjaolusid selgitama.

Paralleelselt maastikul jälgede tuvastamisega kontrolliti muuhulgas piirkonnas liikuvaid isikuid ning sõidukeid. Kogutud info viitas, et kahtlustäratanud mehed võivad liikuda sõiduautoga Volkswagen. Peagi märkasid piirivalve operatiivteenistuse ametnikud ühel teelõigul piirkonnast lahkumas Volkswagenit, millele anti peatumismärguanne. Juht eiras peatumismärguannet, reageeris sellele märkimisväärse kiirendusega ning võttis suuna Räpina poole.



"Võimaliku seadusrikkuja käitumine tema tabamise korral on tavajuhtudelgi ettearvamatu ja ohtlik. Lisaks pidi operatiivteenistuse patrull arvestama, et mida lähemale sõiduk tiheasustusega linnale jõuab, seda enam kasvab oht kihutavast autojuhist kõigile kõrvalistele inimestele,“ kirjeldas Lõuna prefektuuri politseileitnant Maiko Mõtsar.



Ta selgitas, et peatumismärguannet eiranud juhile antakse esmalt võimalus ise peatuda enne, kui jõulisemaid meetmeid rakendatakse. "Kuna autojuht ei ilmutanud valmidust vabatahtlikult peatuda, tuli suurema ohu ennetamiseks ta teeserva suruda ja peatuma sundida,“ rääkis Mõtsar.



Operatiivsõiduk võttis Volkswageniga kohakuti, misjärel kaldus Volkswagen patrullsõiduki külje vastu. Ohu kiireks tõrjumiseks asus patrull samas Volkswageni liikumist takistama ning liikumiskiirust pidurdama ning seda kuni masina peatumiseni. Piirivalvuritele vastupanu osutanud 28-aastane autojuht ning temaga kaasa sõitnud 23-aastane mees peeti sündmuskohal kinni ning viidi menetlustoiminguteks arestimajja. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud, küll said kergemaid kahjustusi sõidukid. Volkswageni kontrollimisel avastasid piirivalvurid sõidukist neli kasti salasigarettidega.



Tänavu kaheksa kuuga on Lõuna prefektuuri piirivalvurid tabanud ligi miljon salasigaretti, mullu samal perioodil ligi 800 000 salasigaretti.