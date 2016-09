Briti politsei vahistas kuriteoga seoses kuus teismelist, kuulas nad üle ja lasi kautsjoni vastu vabaks. Tapetu venna sõnul ütlesid politseinikud talle, et noorukeid ajendas ründama asjaolu, et nad kuulsid ohvreid poola keelt kõnelemas.

"Pärast 23. juunil toimunud Brexiti hääletust on olukord hullemaks läinud," ütles venna kaotanud Radoslaw Jóźwik ajalehele New York Times.

"Näen, kuidas inimesed on muutunud. Praegu on ikka väga raske," tõdes ta.

Teatavasti hääletasid britid 23. juunil toimunud rahvahääletusel Euroopa Liidust lahkumise poolt, et panna piir immigrantide sissevoolule riiki.

Vaid paar päeva pärast rahvahääletust kirjutati Londonis solvavaid väljendeid Poola kultuurikeskuse seinale. Juuli algul jagati Põhja-Londonis lamineeritud kaarte kirjadega: "Poola saast kasige koju!"

Läinud pühapäeva öösel said kaks umbes 30aastast poolakat Harlow’s pubi ees taas peksa. Neist ühel purunes ninaluu ja teine sai lõikehaavu pähe.

Vaid mõned tunnid varem olid Harlow’s võõraviha vastu meelt avaldanud sajad poolakad ja ka kohalikud.

800 000 poolakat

Hinnanguliselt elab praegu Suurbritannias 800 000 poolakat. Lisaks on Poola juured 200 000 britil, sest nende esivanemad rändasid Teise maailmasõja ajal ja järel Suurbritanniasse.

"Kahjuks on see tõde, et enne Brexiti hääletust oli Suurbritannias vähem võõraviha ja rassismi. Näeme selliste juhtumite kiiret kasvu," tsiteeris Poola suursaadikut Londonis Arkady Rzegockit, ajaleht New York Times.

Võõraviha kasv Suurbritannias oli üks arutlusteemadest laupäeval Varssavis toimunud Poola välisministri Witold Waszczykowski kohtumisel Briti kolleegi Boris Johnsoniga.

"Loodame, et brittide ja eurooplaste, sealhulgas poolakate turvalisuse eest vastutav Suurbritannia valitsus teeb kõik selleks, et ära hoida võõravihast ajendatud juhtumeid, mida on tulnud viimasel ajal ette," ütles Poola välisminister.

Suurbritannia välisminister Boris Johnson kuulutas suuresõnaliselt, et võõravihale ei ole Briti ühiskonnas kohta. "Poola panus meie ühiskonda ja meie kultuuri – ja eriti meie majandusse – on määramatu," üritas Johnson poolakatele mett moka peale määrida.

Boris Johnson ei teadnud neid sõnu lausudes, et juba mõne tunni pärast pekstakse Harlow’s taas kaks poolakat vaeseomaks.

Uus peksmine ajas kopsu üle maksa Poola valitsusel. Poola välisministeeriumi pressiesindaja Rafal Sobczak teatas pühapäeval, et valitsus saadab kolm ministrit – välisminister Witold Waszczykowski, justiitsminister Zbigniew Ziobro ja siseminister Mariusz Blaszczaki Londonisse. Kolmik nõudis, et Suurbritannia võimud garanteeriksid tulevikus Poola kodanike turvalisuse.