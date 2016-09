Sõnn Täna alanud tutvus või ka ühekordne kohtumine võib olla määrava tähtsusega tuleviku seisukohast. Intiimne liin on paljutõotav, kuid probleemiks võib olla armukadedus.

Kaksikud Kui tunned, et sind midagi häirib, siis püüa rohkem süveneda ja saadki põhjuse teada. Vahel on vaja endale sügavalt silma vaadata ja saavutada kontakt teadvuse ja alateadvuse vahel.

Neitsi Sul on peas tuhat ideed, kuid samas puudub ettekujutus kuidas seda kõike ellu rakendada. Kirjuta mõtted üles, hiljem on sul aega nendega põhjalikumalt tegeleda!

Skorpion Kuu on Skorpionis. Võid leida võtme olulise probleemi lahendamiseks. Samas kipud kunstlikke probleeme välja mõtlema – su mõttekäigud kipuvad olema liiga keerulised. Ja liigne põhjalikkus muudab sind aeglaseks.