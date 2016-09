Iiri odavlennufirma Ryanair teatas, et vedas tänavu augustis 11,5 miljonit reisijat. Mullu augustis oli Ryanairil 10,4 miljonit reisijat. See tähendab, et tänavu augustis oli 11% rohkem reisijaid kui eelmine aasta.

Rahul saab olla ka lennukite täituvusega. Kui mullu augustis oli see 95%, siis tänavu augustis 96%.

12 kuuga ( mullu 1. septembrist kuni tänavu 31. augustini) vedas Ryanair 112 miljonit reisijat. See on koguni 16% enam kui aasta varem.