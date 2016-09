Püsisuhte loomine on sinu jaoks tabu. Vähimgi vihje kohustusele pühenduda võrdub su silmis kettipanekuga, seega ei teki sul pikemaid suhteid kuigi tihti. Sinu suhtumine “uppuvalt laevalt tuleb põgeneda” mõjutab ka su igapäevaseid otsuseid, kuid kõige enam kaotad ikka isiklike suhete koha pealt. Ehk oli su ema alalhoidliku loomuga ning sel on sinu jaoks kurvad tagajärjed. Oled muutunud nii sõltumatuks, et ei suuda kellegagi oma elu jagada ilma tundeta, et sinu iseseisvust ohustatakse. Kuidas üksildase hundi põhimõtetest loobuda ja suhtesõbralikumaks saada? Äkki peaksid pöörduma psühholoogi poole, leidmaks vastust, miks suhete eest põgened? Või katsu oma käitumist objektiivse pilguga hinnata. Esimese asjana selgita, mis peitub “vaba lapse”-mentaliteedi taga? Luba, et järgmisel korral võtad asja samm-sammu haaval. Kui oma üksildase hundi identiteedi kontrolli alla saad, suudad loobuda oma suhtehävituslikest maneeridest ja oled ka võimeline läheduseks.