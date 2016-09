Eesti jõutõstja Margus Silbaum osales 11. märtsil Euroopa meistrivõistlustel Tartus ning andis dopinguproovi, millest leiti meldooniumi. Leitud kogus oli väike ja sportlasele võistluskeeldu ei määratud. Ometi otsustas rahvusvaheline alaliit saavutatud tulemuse tühistada.

Aastast aastasse järjest Eesti jõutõsterekordeid uuendanud Silbaum andis 11. märtsil võistlussiseselt dopinguproovi, millest leiti kuulsa südameravimi meldooniumi jälgi. Meldoonium on keelatud ainete nimekirjas alates esimesest jaanuarist ning nõnda on tänavu ilmnenud hulgaliselt meldooniumijuhtumeid, sest selgus, et keelatud ainel on pikk peiteperiood.

Aine tõusis tähelepanu keskpunkti märtsis, kui meldooniumi tarvitamisega jäi vahele Venemaa naistennisist Maria Šarapova. Šarapova kinnitas ise, et on meldooniumi sisaldanud ravimit võtnud viimased kümme aastat ning ei pannud tähele, et see keelatud ainete nimekirja lisati. Venelanna teenis kaheaastase võistluskeelu, kuid üha suurenev juhtumite arv (märtsi lõpuks oli neid juba 99) pani Rahvusvahelise Antidopingu (WADA) tegutsema. 30. juunil andiski WADA uute juhtumite käsitlemiseks eraldi juhise, mille järgi proovide osas, mis sisaldavad meldooniumi alla 1 μg/ml, võib langetada otsuse, et sportlane ei ole dopingu kasutamises süüdi.

Nii juhtus ka Silbaumiga: eestlase proov sisaldas keelatud ainet 0,53 μg/ml ning kuigi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu koduleheküljel olevast infost lähtub, et proov oli positiivne, pole see dopnguvastase reegli rikkumine – sportlasel ei leitud süüd ega hooletust ning ta ei võinud teada, et meldoonium nii kaua organismis püsib.