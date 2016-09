Suurbritannias leidis aset kummaline, aga samas naljakas juhtum, kui lapsevanemad helistasid politseisse ja palusid võimudel tulla oma last valvama.

Nimelt ei nõustunud laps kuidagi vanematega reisile tulema – ning vanemad arvasid, et politseinikud võiksid tulla selleks ajaks lapsehoidjaks, kirjutab Metro.

Politsei esindaja nentis, et aeg-ajalt helistavadki inimesed väga kummaliste palvetega. Näiteks on helistajad küsinud politseiniku telefoninumbrit, et kohtama minna ja palunud laenuks taksosõidu raha.