Veebis peavad murelikud vanemad sel teemal arutelu ning kirjutavad, et aitavad isegi 12-aastasel lapsel hügieeni eest hoolitseda. Mõni vanem usub, et lapse taolises vanuses hätta jätmine oleks liiga julm.

Kui paljud vanemad unistavad päevast, mil laps ise oma hügieeniga tegeleks, siis on osad vanemad hädas sellega, et leppida lapse võimekusega ise end puhastada, vahenda The Sun.

Imikutel mähkme vahetamine ja väikelapse pepu pühkimine on vanemate ja võõraste jaoks täiesti vastuvõetavana. Kuid kust läheb piir? Kui vanalt peaks lapse pepu pühkimise lõpetama ema, et laps seda ise teeks?

Teine vanem julgustas kõrvalt, et tema pühib ka kõigi oma laste pepusid pärast vetsus käiku. Neist vanim olevat suisa 12-aastane.

"Oleks julm jätta neid musta tagumikuga, kui tal on ärritunud kõht. Ma ei usu, et pühin ta peput veel ka siis, kui ta on 16 või 24. Mingil hetkel ta tahab ise, et ma jätaksin. Usun, et järgmisel aastal," kirjeldab üks vanem oma lootusi ja uskumisi.

8-aastase tüdruku ema selgitab, et tema aitab last siis, kui vetsus käik väga karm olnud ja olukord mustem on. Kui tütar oli kuuene, siis pühkis ema ta peput kogu aeg ise.

Ühe vanema sõnul on arusaamatu, et 12-aastane vajab pepu pühkimisel abi, sest tegu polevat ju millegi ületamatult raskega. Ta ei mõista, kuidas saab laps olla nii abitu.

Samas eeldatakse, et lapsed on sotsiaalsesse keskkonda minnes (lasteaed, kool) valmis ise enda hügieeni eest hoolitsema.