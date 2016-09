Hispaania meedia teatel on kolm Hispaania parasportlast langenud Rio olümpiakülas röövi ohvriks.

Hispaania Paraolümpiakomitee liige rääkis spordiajalehele Marca, et pätid riietusid koristajateks ja sportlastelt varastati 350 eurot. Politsei tabas bandiidid, aga raha ei leitud.

Juhtumist teatati politseile ning loodetakse, et enam ühtegi sellist intsidenti ei juhtu. "Me ei lase enam koristajad tubadesse, sest me ei usalda neid," sõnas üks Hispaania paraolümpialane.

Augustis peetud olümpia ajal varastati samuti olümpiakülast Austraalia sportlastelt sülearvutid ja riided ning pättide ohvriks langesid ka taanlased.