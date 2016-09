Enamasti on riidekapp triiki täis sellepärast, et seal on palju sellist, mis seal olema ei peaks. Millised asjad siis tuleks kiiremas korras kohe riidekapist välja visata? Veebiportaal Chic tuleb appi. Näiteks soovitavad nad sealt välja visata: 1. Riided, mis lihtsalt seisavad. Kõigil on riidekapis asju, mida nad ei kanna ja mis neile võib olla isegi ei meeldi piisavalt, et need selga panna. Kõik sellised riideid võib südame rahuga kapist välja visata.

2. Nostalgiarõivad. Mõni võib ju olla, aga enamasti on neid liiga palju ning nad võtavad enda alla kogu ruumi. Näiteks vanaema kootud kampsun võib ju olla armas, aga kui see on liiga ebamugav kandmiseks, siis ei tasu seda ju kapis hoida.

3. Riided, mis on väikseks jäänud või paar numbrit liiga suured. Ei tasu ootama jääda peenemaid või paksemaid aegu. Elada tasub ikka praeguses hetkes.