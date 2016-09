Kas sinugi riidekapi uksed ei lähe kinni, kuid ringi käid sa päevast päeva siiski sama riietusega? Nüüd on selle põhjus teada!

Enamik inimesi kipub kanda sama riietust päevast päeva, olgugi, et riidekapi sisu järgi võiks kasvõi kuu aega erineva riietusega ringi käia.

Veebiportaal Bustle otsutas välja uurida, milles on asi. Selgus lihtne tõsiasi: inimesed on harjumuse orjad ning seetõttu ei viitsi nad erinevaid riideid kanda, vaid valivad ikkagi selle, mis juba järgi proovitud ja kindel ning mille puhul pole vaja vaeva näha, mõtlemaks, mida selle juurde veel sobitada. Kui meile on selles riietuses veel mõni komplimentki tehtud, siis on kindel, et me ei taha midagi muud kanda.

Põhjusi on aga veel. Nimelt on inimesed nii laisad, et nad võtavad lihtsalt kuhja peal olevad riided ega vaeva allpool või kapis kaugemal asuvaid riideid välja võtma.