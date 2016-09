Siim Kallas ütles laupäeval reformierakondlaste lõunasöögil, et kui keegi pole nõus erakonna juhatuse otsusega toetada kandidaadina just teda, on neil võimalik valida endale soovi korral uus erakond. Erakonna esimehe, peaminister Taavi Rõivase hinnangul oleks erinevate seisukohtade eest karistamine või põlastamine fundamentaalselt vale.

"See väljaütlemine oli Siim Kallasel kahtlemata ebaõnnestunud. Oleme erakonnana tugev just seetõttu, et meil on erinevad seisukohad aktsepteeritud ning erimeelsused räägitakse omavahel selgeks," ütles Rõivas Delfile.

Peaministri sõnul on Kallasel põhjust olla Reformierakonnale tänulik toetuse eest ja tal tuleks keskenduda teiste erakondade ning valijameeste veenmisele.

Artikkel on refereeritud Delfist.