Täna toimus Eesti käsipallimeistrivõistluste hooaja pidulik avamine ning esimesed mängud algavad kolmapäeval. Viimastel aastatel pidevalt neljanda kohaga leppima pidanud Viimsi sihib nukra seeria lõppu.

"Ikka tahaks medalit saada," sõnastas meeskonna peatreener Ain Pinnonen konkreetse eesmärgi. "See on muidugi tore, kui vastased niimoodi arvasid (et Viimsi heitleb samuti meistritiitli eest), aga eks medalikonkurentsis tahame kindlasti olla, kas finaalis, seda näitab aeg."

Viimsi osales hiljuti kontrollturniiril, mille neli mängu näitasid Pinnonenile, et tööd on vaja veel kõvasti teha. "Pallikaotused, kaitse, kõik sellised elementaarsed asjad. Kui kaitse peab, siis on võimalik teha kiireid ja lihtsaid väravaid. Kui ei pea, siis on väga raske."