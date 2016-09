Engadget märgib Berliinis toimuval tehnikamessil "IFA 2016" äsja tutvustatud Aceri uut sülearvutit tutvustades, et kaasaskantav või süleshoitav on see vaid nime poolest. Samas ei salga väljaanne, et tuleval aastal müügile jõudev sülearvuti võib minna hinda mängusõprade seas, kellele see ilmselgelt mõeldud ongi.

Acer on ennegi mängimise sülearvuteid teinud, aga ükski neist pole olnud selline. See koletis on Predator 21X ja naeruväärsest naeruväärsem. Sel on 21-tolline kumer ekraan ja kaane all kaks SLI-ga NVIDIA GeForce GTX 1080 graafikakaarti. Kaks.

Päriselus näeb see suuremgi välja kui pildil, kui seda on võimalik uskuda. See on lihtsalt massiivne. Aceri kõneisiku teatel kaalub see 8 kilogrammi. Aga samas on hiiglaslik 2,560 x 1,080 resolutsiooniga ekraan kindlasti oivaline mängimiseks ning ilmselt ka filmide vaatamiseks.