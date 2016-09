Kätekõverdused on nii petlikult lihtsad. Teoorias teab igaüks, kuidas neid teha, aga kui paluda kellelgi üks see harjutus sooritada, siis enamik inimesi teeb erinevaid väikseid vigu, mis võib põhjustada probleeme ja isegi vigastusi, märgib Vitals. Aga kui oled neist teadlik, on neist võimalik kergesti üle saada. Kehas pole piisavalt pinget Allolev Calisthenic Movementi video selgitab põhjalikult detaile, aga üheks võtmesõnaks on hoida alustades kukal, selja ülaosa ja istmik üldiselt ühel joonel või neutraalses asendis ja põlved sirged. Ideaalis moodustab su keha ühe suhteliselt sirge joone, nagu laua.

Kui lased puusadel alla vajuda, siis hakkad petukäteka sooritamiseks tegema alaselja ja õlgadega veidraid asju. Nii ei rakenda sa oma ülakeha lihastele niipalju koormust kui peaks. Et seda õigesti teha, tõmba kõhulihased pingesse ja pigista tagumikku kokku, hoidmaks pinget kogu kehas. Kui sul on selle pinge hoidmisega raskusi, siis harjuta esialgu kätekõverduste kergemaid variante, näiteks nende tegemist põlvedel.

Eelistad kvantiteeti kvaliteedile Korraliku kätekõverduse puhul peaksid alati maksimaalselt liikuma. Mitte kõigil pole õlgades ja kätes piisavalt jõudu, et ninaga maad puudutada. Kui sa seda siiski suudad, siis proovi puudutada maad rinnaga ja üles tagasi tõstes hinga kõvasti välja. Nii on kätekõverdust veidi raskem teha, aga selles ju iva ongi. Üles jõudes kujuta ette, et lükkad põrandat endast eemale ja pikendad oma käsivarsi õlgadega ühele joonele, samas selga mitte kõveraks lastes. Siinkohal peaksid sisse hingama. Kordusi peaksid tegema aeglaselt ja kindlalt, saamaks kätekõverdustest täis kasu. Pea meeles, et tähtis pole mitte see, kui palju kätekõverdusi sa kokku suudad teha, vaid kui palju sa suudad teha neid hästi. Ignoreerid oma küünarnukkide asendit Inimesed kipuvad kätekõverduste tegemise asendit võttes ajama küünarnukke otse külgedele, nii et sa näed välja nagu T-täht. Sellisel moel aga treenid vähem oma rinda ja triitsepsit ja paned õlgadele rohkem pinget. Ideaalis peaks küünarnukid moodustama keha suhtes 35-45 kraadise nurga. Sellisel moel treenitakse rohkem lihaseid ning ka on pinge liigestele väiksem. Püüa moodustada käte ja küünarnukkidega keha suhtes noole kuju. undefined (PantherMedia / Scanpix) Sa ei pööra tähelepanu kätele Levinumaid vigu on see, et käed asetatakse teineteise suunas. Nii läheb paigast ka küünarnukkide asend. Sõrmed peaksid osutama ettepoole.