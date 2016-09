Kui tahad parandada oma tervist või kaotada kaalu, siis esimene asi, millele peaksid tähelepanu pöörama - on sinu ainevahetus. Sellel on suur mõju, kuidas meie keharakud on varustatud energia ja toitainetega.

Bright Side toob ära 11 harjumust, mida peaksid endas juurutama, et su keharakud saaksid õiget toitu ja ainevahetus paigast ei nihkuks.

1. Söö kindlatel kellaaegadel