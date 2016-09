Toyota teatas, et jätkab lähitulevikus nüüdseks juba 32-aastase Land Cruiser 70 tootmist.

Tegu on peamiselt austraallaste jaoks ikoonilise masinaga, mis on suures osas muutumatuna säilinud üle 30 aasta. Toyota Austraalia osakonna pressiesindaja Stephen Coughlani sõnul on Land Cruiser 70 ülioluline ning asendamatu mudel. Mees teatas, et auto läbib ka väikese uuenduskuuri, mis lisaks moodsamale tehnikale annab tarbijatele kindlustunde, et Toyota ei kavatse seda legendaarset autot ajaloo prügikasti visata, vaid hoolitseb oma klientide eest ka tulevikus.

Coughlani viidatud uuenenud Land Cruiser 70 jõuab müüki veel enne käesoleva aasta lõppu. Auto saab uue raami, täiustatud versiooni praegugi kasutatavast 4,5-liitrisest V8 turbodiiselmootorist ning täiesti uue manuaalkäigukasti. Uuendustega vähendatakse kütusekulu nii kütusekulu kui ka CO2 emissioone.

Lisaks parandatakse ka auto turvalisust, mille tagajärjel peaks auto teenima Austraalia kokkupõrketestidel maksimaalsed 5 tärni. Arvestades, et masina struktuur pole viimase 30 aasta jooksul sisuliselt muutunud, on tegu igati uhke saavutusega.

Land Cruiser 70 fännid saavad nüüd igatahes rõõmustada, sest paistab, et vähemalt Austraalias on Land Cruiser 70 võtmas endale tootmisest maha võetud Land Rover Defenderi rolli. Kahjuks ei plaanita mudelit vähemalt esialgu Euroopas müüma hakata, ehk nüüd on üks põhjus Austraaliasse kolimiseks juures.