Sydneyst pärit mees läks pühapäeval, mil Austraalias tähistati isadepäeva, pahaaimamatult oma sugulastele külla. Kui keegi uksekellale ei vastanud, astus ta majja sisse ja leidis vannitoast vereloigus lebava paari. Paar tuba eemal magas rahulikku und nende nelja-aastane tütar.

Šokis mees kutsus kohale politsei, kes tuvastas, et lapsega on kõik korras ning ta toimetati majast minema. Esialgsete andmete kohaselt võis pisitüdruku vanemate surm olla mõrv-enesetapp, vahendab The Sydney Morning Herald.

Paari naabrid rääkisid kohalikule meediale, et nad ei kuulnud ega näinud sel traagilisel päeval ühtegi märki, mis oleks viidanud sellele, et mees ja naine oleksid tülitsenud või karjunud.

Hukkunud naise õde kinnitas, et paar elas lahus, sest mees oli tema õde ja õelast pidevalt ähvardanud ja väärkohelnud. "Me ütlesime talle, et ta ei läheks selle mehe majja, aga ta tahtis, et tütre isa saaks isadepäeval oma lapsega aega veeta," rääkis ta. See isadepäev jäi aga nii nelja-aastase tütre isale kui ka emale viimaseks.

Politsei pole naabrite ega naise õe väiteid kinnitanud ega ümber lükanud. Juhtunu täpsemate asjaolude uurimiseks algatati kriminaaljuurdlus.