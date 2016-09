Heategevuslik saade "Kodutunne" alustab sügishooaega skandaalse looga perest, kelle kodu lammutati pettuse teel ja katteta lubadusi andes. Kose vallas elava üheksalapselise pere kodu lammutati kolm aastat tagasi. Ettekäändeks tõid noored mehed, et teevad "Kodutunde" saadet, ent saatetiimiga need noormehed aga seotud ei olnud ja lubatud remonti ei järgnenud. Nii on Maire koos oma nooremate lastega elanud viimased talved vatitekkide all pisikeses toakeses. "Kodutunne" võttis südameasjaks anda perele tagasi ilus ja hubane kodu ning see kõige olulisem – kodutunne.

Tänane lugu on oma skandaalsuses õnneks erandlik, küll on Maire lool üks sarnasus paljude teiste algava hooaja lugudega. "Nende saadete juures on üks ühendav asjaolu – enamus peredes kasvab palju lapsi," märgib saatejuht Signe Lahtein, et lasterikaste perede aitamine on saatetiimi jaoks üheks oluliseks eesmärgiks.

Sel sügisel jõuab saade 15 pere juurde. Saatused on neil peredel erinevad, küll on tegemist tublide eestlastega, kes vajavad sageli väikest tõuget ja tuge, et raskest olukorrast edasi liikuda. "Meid inspireerib ja motiveerib, et pered on pingutanud ja tahtnud ka ise oma kodu heaks midagi ära teha. See soov on peamine ja see ühendab ka kõiki meie selle hooaja peresid,“ toob Signe Lahtein välja veel ühe olulise märksõna hooaja eel.