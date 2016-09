Põhja-Prantsusmaal Calais’ linna juures takistavad liiklust protestijad, kes nõuavad sealse illegaalse pagulaslaagri kiiret sulgemist, vahendas AFP.

Protestil osalevad sadamatöölised, kaugsõiduautojuhid ja linnaelanikud. Sellest võtab osa ka Calais’ linnapea Natacha Bouchart. Meeleavaldajate väitel takistavad migrandid sadama tööd ja häirivad kohalike inimeste elu.

Möödunud suve jooksul tekkisid linna juurde telkidest ja kokkuklopsitud uberikest külakesed, milles elavad Inglismaale pääseda soovivad pagulased.

Protestija kannab särki kirjaga "Armastan Calais’d" (PHILIPPE HUGUEN)

Küla on saanud kohalike käest hüüdnimeks Džungel. Politsei on osa linnakust hävitanud, kuid siin elab endiselt ligemale 7000 inimest. Paljud neist üritavad meeleheitlikult Suurbritanniasse pääseda. Osad proovivad end Inglismaale suunduvate kaubaautode külge haakida, teised üritavad jõuda La Manche’ i väina all kulgevasse eurotunnelisse. Tunnelis on mitmed pagulased surma saanud.

Meelt avaldavad sadamatöölised ja kohalikud elanikud (CHARLES PLATIAU)

Prantsuse siseminister Bernard Cazeneuve on andnud lubaduse, et ise tekkinud pagulaslaager pannakse kinni ja hävitatakse mõne aja jooksul.