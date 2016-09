Noor Keenia mees on pidanud loobuma seksist, sest tema peenis on kasvanud liialt suureks.

20-aastane Sorence Owiti Opiyo põeb haruldast haigust, mis on ta peenise muutnud beebi suuruseks ja mees ei saa enam seksida, vahendab Mirror.

Mehe olukord on Keenias ainuke, millest teatakse. Kummaline haigus on võtnud mehelt võimaluse seksida ja saada lapsi, sest tema meheau on lihtsalt liialt suur.