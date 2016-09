Lõuna-Austraaliast Adelaide'ist pärit mees väidab, et tema tagaaias kolas ringi kukkurhunt, tuntud ka kui Tasmaania tiiger. Loom, kelle liigi viimane esindaja 1936. aastal Hobarti loomaaias suri.

Mehel on enda sõnade tõestuseks ka video, kuid see on nii lühike ja halva kvaliteediga, et sealt pole võimalik täpselt aru saada, kas tegemist võis olla kukkurhundi või mõne muu Austraalia asukaga.

Austraalia loomaaktivistid väidavad, et isendit nägi lisaks video teinud mehele veel viis inimest, kirjutab Daily Mail.

Koerasarnane Tasmaania tiiger sai nime triibulise tagakeha järgi. Looma hävitasid järjekindlalt eurooplastest talunikud, kelle koduloomi tiiger alailma kimbutas.



Pärast seda, kui Tasmaania tiigrid olid looduses välja surnud, elasid üksikud isendid veel loomaaedades. Paraku ei tehtud aga nende paaritamiseks vähimaidki pingutusi ja nii sai Tasmaania tiigrite liin 1936. aasta 7. septembril Hobarti loomaaias lõpu.

Hilisemad otsingud Tasmaania sisemaa metsades pole tulemusi andnud ja liiki peetakse väljasurnuks. Siiski on palju entusiaste, kes usuvad, et Tasmaania tiigreid on siiani säilinud.