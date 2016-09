Venemaa president Vladimir Putin ütles intervjuus Bloombergile, et Venemaa soovib maailmas suuremat mõjujõudu, kuid NATOga sõdida ei kavatse.

Putini kinnitusel on kõik viited sellele, nagu sooviks Venemaa Balti riigid vallutada, puhas sonimine. "Idee, et Venemaa on Baltikumile ohtlik, on puhas rumalus," ütles Putin.

Presidendi sõnul tahab Venemaa oma mõjujõudu maailma suurendada, kuid seda soovitakse saavutada positiivsel ja rahuarmastaval moel. Venemaa soovib Putini kinnitusel teha naabritega võrdõiguslikku koostööd majanduses ja humanitaarvallas.

Putin andis tavatult pika intervjuu John Micklethwaitile 1. septembril Vladivostokis. Küsimusele, kas riigipea plaanib 2018. aastal ametisse tagasi kandideerida, vastas Putin, et praegu on sellele veel liiga vara vastata ja esiteks tuleb ära oodata Venemaa üldvalimised. Putini sõnul muutub maailm praegu nii kiiresti, et sarnastest asjadest liiga vara rääkimine on suisa ohtlik.