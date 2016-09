Korvpalliliigas NBA mängiv tagamängija Jrue Holiday jätab uue hooaja alguse vahele, et hoolitseda raseda ja ajukasvajaga abikaasa Laureni pärast.

28aastane Lauren Holiday oli ise profisportlane ning tuli eelmine aasta USA naiste jalgpallikoondisega maailmameistriks, lüües finaalis Jaapani vastu isegi ühe värava. Pärast tiitlivõitu loobus naine rahvuskoondise esindamisest, et luua perekond.

2013. aastal NBA staari Jrue Holiday'ga abiellunud naine jäi aasta alguses rasedaks, kuid juunis avastati naisel ajukasvaja, mida saab küll opereerida, aga mitte raseduse ajal. Laps peaks sündima oktoobri keskel ning esialgse plaani järgi tehakse naisele operatsioon kuus nädalat pärast lapse sündi.

Laureni abikaasa, 26aastane Jrue, kes mängib korvpalliliigas NBA New Orleans Pelicansis, jätab aga kõik hooajaeelsed tegevused võistkonnaga vahele, et hoolitseda oma naise eest. Hooajaks ettevalmistumine algab tiimil 24. septembril ning esimene kohtumine on 26. oktoobril, kuid mees ei liitu klubiga enne, kui abikaasa on sünnitanud ning edukalt läbinud operatsiooni.

"Perekond on tähtsam korvpallist," sõnas Jrue Holiday. "Ilmselgelt olen ma õnnistatud, et saan seda mängid, aga minu naine on mu elus ja maailmas kõige tähtsam. Ta tuleb enne kõike muud."