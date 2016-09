Väravavaht Mihkel Aksalu. Kolmapäevases maavõistluses Maltaga koos keskkaitsja Nikita Baranoviga küpsetatud kook ei seadnud Aksalu staatust - Eesti kindel esivaht - kahtluse alla kahel põhjusel: 1) ühe eksimuse pärast põhikoosseisust kukutamine oleks narrus, 2) puudub alternatiiv, kelle osas oleks veendumus, et tegu on vähemalt sama hea variandiga - Pavel Londak ja Andreas Vaikla ei ole koduklubis põhimehed.

Viik võrduks Eesti jaoks väikese ja võit tohutu imega. Pole mingit kahtlust, et emma-kumma saavutamine on võImalik vaid läbi ränga ja rohke kaitsetöö, mistõttu saadab peatreener Magnus Pehrsson ilmselt platsile üpris kaitsva koosseisu.

Keskkaitsja Ragnar Klavan. Koondise kapteni paranemine ja liitumine oli meeskonnale ülivajalik, sest üks probleem mängus Maltaga oli liidri puudumine.

Keskkaitsja Nikita Baranov. Kui Enar Jääger oleks terve, võinuks Malta vastu tehtud eksimus tähendada Baranovi jaoks koha kaotamist, aga hetkel mitte. Baranovit ootab valikmängudebüüt.

Paremkaitsja Taijo Teniste. Kindel mees suure töövõimega, mis on omadus, mida Pehrsson kõrgelt hindab.

Vasakäär Ken Kallaste. Malta vastu Klavani puudumisel keskkaitses tegutsenud mees saab nüüd ilmselt võimaluse endale meelepärasemal positsioonil. Malta vastu mängis seda kohta Ats Purje, aga Bosnia vastu saadetakse lahingusse kaitsvam koosseis ja see on üks koht, kus on võimalik asja kaitsvamaks kruttida.

Keskpoolkaitsja Karol Mets. Malta vastu Sergei Zenjovile antud resultatiivne sööt tõestas ilmekalt, et lisaks kaitsefaasile on Mets üha tõhusam ka ründefaasis.

Keskpoolkaitsja Aleksandr Dmitrijev. Kolmapäeval 100. korda Eesti koondises mänginud kogenud poolkaitsja kohe võib teoorias ära napsata Ilja Antonov, ent loogilisem tundub Dmitrijevi kasutamine, sest Malta vastu ei saanud Antonov minutikski platsile.

Paremäär Gert Kams. Kui välja jätta avapoolaja lõpus realiseerimata jäänud hea väravavõimalus, sai Kamsi etteastet Malta vastu hinnata plussmärgiga. Kena koostöö Tenistega peaks julgustama Pehrssonit tema mängitamisega jätkama.

Ründav poolkaitsja Konstantin Vassiljev. Kes siis veel? Vaatamata kidurale esitusele mängus Maltaga on Kostja Eesti meeskonna jaoks asendamatu. Ründeplaan on üles ehitatud tema liidri-rollist lähtuvalt. Ilma Vassiljevi hea esituseta on Eestil keeruline mängust midagi positiivset (see hõlmaks viiki) loota, sest mängujuhil on kandev roll meeskonna surve alt vabastamisel.

Ründaja Sergei Zenjov. Pärast mängu Maltaga märkis Pehrsson, et eelistaks Zenjovi kasutada ründajana, mitte äärel. Klavani rivistusse naasmine võimaldabki peatreeneril just seda teha, sest vabastab vasaku ääre jaoks Kallaste. Zenjov on heas vormis ning kui õnnestuks ristata tema kiirus ja Bosnia kaitseliini kõrgel paiknemine, võiks sündida midagi meeldivat.

Kokkuvõte. Arvestades, et Mets, Kams ja Kallaste on koduklubides põhikohaga kaitsjad, läheb Eesti Õhtulehe ennustuse kohaselt Bosnias lahingusse seitsme kaitsjaga. Ning kui Enar Jääger terve oleks, võiks see number olla isegi kaheksa (see andnuks Pehrssonile võimaluse kaaluda varianti, kus Metsa kõrval on teine keskpoolkaitsja Baranov).