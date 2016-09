Reunioni saarel peetud jalgrattavõistlusel toimus jube õnnetus, kui korraldajate peale vihane olnud võistleja isa tõmbas maha pealtvaatajaid eraldava aia.

Aeda sõitis sisse kuus jalgratturit, kes said kõik suuremal või väiksemal määral vigastada. Huligaanitsenud pealtvaataja oli ühe võistleja isa, kes oli korraldajate peale vihane, et tema kukkunud poja pärast ei peatatud võistlust, et noormeest uuesti peagruppi lasta.

Politsei vahistas võistleja isa ja määras talle 300 eurose rahatrahvi.