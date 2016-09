Jaanuaris mõistis California kohtunik Brock Turneri nimelise tudengi kolmes vägistamisepisoodis süüdi. Noormehele määrati karistuseks kuus kuud vangistust ja ära kandis ta sellest kolm kuud.

Nüüd sai Turner vangist välja ja terve Ameerika on tagajalgadel. Brock arreteeriti pärast seda, kui ta jäi vahele prügikastitaga 22 aastast teadvuseta neidu vägistades. Selgus, et sellist asja oli tema puhul varemgi korduvalt ette tulnud.

Kuna aga tegemist on tubli sportlasega ja eeskujuliku õpilasega, siis muretses kohtunik, et pikk vanglas olek võib noormeest kahjustada ja nii saigi aasta naeruväärseimaks karistuseks tituleeritud otsus seadusliku jõu.

Vanglast välja tulles ootasid noormeest juba väravas protestiaktsioonid ja tema kodu juures seisavad igapäevaselt kümned plakatitega inimesed. Relvastatud protesteerijat hoiavad käes silte, kus kirjas et vägistajad tuleks kastreerida. Ega naabritelgi noormehe koju naasmise üle hea meel ei olnud.

Meedias näidatakse igapäevaselt noormehe pilte ning lahatakse juhtumit. Kogu selle negatiivse tähelepanu peale on leili läinud süüdimõistetud tudengi vanemad, kes leiavad, et noormees on ebaõiglase tagakiusamise ohver, kes oma karistuse ausalt ära kandnud ning võiks nüüd oma elu ja õpingutega tavapäraselt jätkata.