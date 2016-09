Uues Briti telesarjas kuninganna Victoriat kehastav näitlejanna peab tõrjuma süüdistusi, et ta on liiga ilus.

Noort Victoriat on kirjeldatud pungissilmseks ja ülekaalulisusele kalduvaks, kuid seebiooperiga “Emmerdale” esile kerkinud 30aastane Jenna Coleman pole kumbagi. Liiatigi on ta tunduvalt vanem kui 18aastane kuninganna, keda ta mängib.

“Ta on liiga pikk, vana ja ilus,” kurjustab üks Twitteri kasutaja. Briti leht Daily Telegraph lisab, et seriaal pole tõetruu ka Victoria armuelu kujutamisel: stsenaariumisse on sisse kirjutatud romaane, mis polnud sugugi nii kirglikud, kui ekraanilt paistab.