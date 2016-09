Ilusad ja hoolitsetud käed hõlmavad paljude arvates ka pikki ja lakitud küüsi. Ometigi on enamus naisi igapäevaste kodutööde juures oma pikkade küüntega hädas. Lohutuseks on see, et kõik on hea tahtmise korral siiski võimalik...

Videol paprikat puhastaval naisel on väga pikad ja kaardus küüüned, mida ta on osavalt õppinud valitsema, et saaks eluks vajalikud tööd ja tegemised tehtud.

Ehk väheke äärmuslik, kuid positiivsust ja julgust lisav on see video kindlasti!