Möödunud nädalal plahvatas Floridas Kennedy kosmosekeskuses kanderakett, mis pidi viima Maa orbiidile sidesatelliidi Amos 6. Skeptikud on ühel nõul, et plahvatuse taga olid tumedad jõud väljaspoolt meie päikesesüsteemi.

Internetis levib video, millelt on näha, et mehitamata kanderakett Falcon 9 kohal tiirutab enne ja pärast plahvatust veider objekt. Tulnukafännid on kindlad, et tegemist on UFO-ga, vahendab Metro.

Kanderakett Falcon 9 pidi sel nädalavahetusel orbiidile toimetama 200 miljonit dollarit maksva Facebooki sidesatelliidi, mille eesmärk oli varustada Aafrika internetiühendusega. Vandenõuteoreetikud usuvad, et plahvatuskohas tiirelnud tulnukalaeva missioon oli mingil põhjusel soov Falcon 9 õhkutõus ära hoida.

Spetsialistid vaidlevad aga vastu, et tegemist oli pelgalt kosmodroomi kohal tiirleva linnuga.

Kosmosefirma SpaceX teatas pärast plahvatust, et “ettevalmistuste käigus testsüütamiseks ilmnes platvormil anomaalia, mis põhjustas kosmosemasina ja selle lasti kaotamise”. Seda, mis täpsemalt juhtus, alles uuritakse.