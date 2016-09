Marina Kaljuranna presidendiks kandideerimist toetava meeskonna nõuniku Andreas Kaju sõnul vahetavad nad iga päev mõtteid ja ei ole lõplikke otsuseid teinud, allkirju Kaljuranna ülesseadmiseks valimiskogus aga ei koguta, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Eks me ootame mõnes mõttes Marina isiklikku otsust, loomulikult istume koos ja vahetame mõtteid ja oleme oma arvamust ka avaldamas kindlasti, aga ta peab ise selle otsuse kogu talle teadaoleva info pinnalt langetama," vastas Kaju ERRi portaali küsimusele, kas kampaaniameeskond jätkab tööd.

Samas ütles ta, et allkirju Kaljuranna valimiskogus ülesseadmiseks ei koguta. "Ei, kindlasti mitte," lausus kampaanianõunik.

"Selge on see, et igavesti see olukord kesta ei saa, tähtajad seavad omad piirid, aga täna veel midagi lõplikku mul sealt praegusel hetkel öelda ei ole," nentis Kaju.