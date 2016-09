69aastase Susan Sarandoni kõrval on nähtud järjekordset nägusat noormeest.

Oscari-võitja läks mullu lahku endast 30 aastat nooremast Jonathan Bricklinist, kuid US Openi avamatšil nautis ta salapärase heledapäise mehe seltsi. Hellitusi nad just ei jaganud, kuid ajasid sõbralikult juttu.

“Aeg-ajalt puudutas Susan oma juukseid ja naeratas,” räägib New York Posti allikas. “Paistis, et tegu võib olla algusjärgus suhtega, kuid oli näha, et Susan ei tahtnud sellest numbrit teha.”