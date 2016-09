Kuigi kalender veel venitab, on suvi tegelikult läbi ja tuleval nädalal ootame juba esimesi öökülmasid. Järgnevad asjad aitavad sul masendust vältida ning ühe jaheda ja pimeda sügisõhtu tõeliselt sumedaks ning mõnusaks muuta!

1. Põlevad küünlad. Tuleb ju tunnistada, et küünalde põletamine on tõeliselt teraapiline tegevus, hubiseva leegi jälgimises on midagi väga rahustavat. Kellel soovi, võib valida mõne mõnusalt sügisese aroomiga lõhnaküünla. Ja ärgem unustame, et kui sa enam 20 ei ole, siis teeb küünlavalgus sulle igal juhul komplimendi.

2. Kuum jook. Keri ennast küünlavalguses diivanile või tugitooli kerra ja rüüpa meelepärast kuuma jooki. Seest teevad soojaks nii kuum kakao kui ka tee. Kelle hing midagi veegi soojemat ihkab, saab maitsemeeli hellitada lisades kruusi törtsu kangemat. Või siis vahukomme.