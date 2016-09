Selleks, et viimase juuksetrendiga kaasas käia peab olema küllaltki julge. Õnneks ei pea oma julgust, siiski kõigile demonstreerima - kui just tahtmist pole.

Nimelt on hetke kõige kuumemaks juuksetrendiks, värvimisstiil, mis ühest küljest võtab küll silma eest kirjuks, teisest küljest aga võib paljudele hoopis märkamatuks jääda, kirjutab Huffington Post.

Kuidas selline asi võimalik on? Tegemist on varjatud vikerkaarega. See tähendab seda, et juuste mingi osa, mis jääb teiste juuste alla, värvitakse vikerkaaretoonides. Enamasti saab vikerkaart näha siis, kui juuksed on üles pandud.

Juuksurite sõnul sobivad just kontoriinimesed, kes ekstravagantse välimusega üldjuhul tööle tulla ei tohi, kuid sisimas siiski päris hallid hiired ei ole, seda trendi järgima.

Samas tuleb aga ka ettevaatlik olla, kuna puhtaid toone on väga keeruline saada ning võib juhtuda, et juuksed värvuvad hoopis millekski muuks kui vikerkaar.