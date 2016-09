Rokkar Marilyn Manson on tormanud oma head semu Johnny Deppi kaitsma.

Tema meelest oli pilt, mida abikaasa Amber Heard Deppist lahutuse käigus maalis, ebaõiglane. Johnny ei tegevat kärbselegi liiga.

“Lily-Rose on mu ristitütar ja ma olin kohal, kui Jack sündis, nii et me oleme Johnnyga vanad sõbrad,” räägib Manson filmistaari järeltulijatele viidates

“Johnny on üks meeldivamaid inimesi, keda ma tean – on lausa südantlõhestav, kui lahke ta oma sõprade ja ümberkaudsete vastu on. Ma tean, et ta löödi täielikult risti – ebaõiglaselt," vahendab Daily Mirror.