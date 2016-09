"Tegelikult on see masendav, kui bussijuht joobes vahele jääb," kommenteerib Lääne-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Tarvo Ingerainen. "Aga tänahommikune pilt oli karm: kaheksa alkoholi tarvitanud sõidukijuhti on liiast. Kool just algas ja nii mõnelgi juhil istus laps kõrval, keda viidi kooli."

Atko Liinide sõnul on täna toimunud juhtumid bussijuhtidega on väga kahetsusväärsed. "Ühe bussijuhi osas on esitatud politseile järelpärimine, kuna bussijuhil lasti pärast väikest seismist sõitu jätkata. Protokolli bussijuhile ei koostatud. Väidetavalt oli tegemist ravimite tarvitamisega," sõnas Atko Liinide esindaja Margo Tomingas.

"Teine bussijuht vabastatakse koheselt töölt. Antud buss alustas vahetust Keilast ja seetõttu ei läbinud bussijuht dispetšeri poolset kontrolli. Täna on Tallinnas olevatest bussidest varustatud alkolukkudega 31 bussi.Antud juhtumiga seoses varustame kõik Harjumaal väljaspool Tallinna alustavad autobussid alkolukkudega, et välistada analoogsete juhtumite kordumist," lisas Tomingas.

Lääne-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Tarvo Ingerainen. (Mari Luud)

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul on vaatamata politsei järjepidevale tööle ning inimeste suuremale teadlikkusele joobes juhtide osakaal meie teedel jäänud viimastel aastatel samaks. „Kutseline juht, kes peab järgmise päeva hommikul alustama tööd autorooli taga peab eelkõige ise veenduma oma tervislikus seisundis ja valmisolekus sõidukit juhtida. Kui juhil on vähimgi kahtlus, tuleb sõit edasi lükata ning oma kainust kontrollida alkomeetriga abiga,“ sõnas Kullamäe. Tema sõnul peaksid ka tööandjad tegema kõik endast oleneva tagamaks, et tööpostile ei läheks alkoholi tarvitanud juhid. „Ühe võimalusena saaks kasutusele võtta alkolukud või viia läbi vahetuid kontrolle. Kutseliste juhtide puhul tuleb väga hoolikalt kaaluda inimese sobilikkust antud ametikohale, sest tema õlul lasub vastutus teiste inimeste elude eest,“ lisas Kullamäe.

Täna ennelõunal kõrvaldati Harjumaal roolist 26 alkoholi tarvitanud juhti. Nende hulgas oli ka kaks veoautojuhti ning üks sõiduautojuht, kelle joove oli enam kui 1,5 promilli.