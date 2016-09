Suve hakul oma suhtest teada andnud ja nädalate viisi nokkapidi koos olnud Taylor Swift ja Tom Hiddleston hoiavad nüüd kahtlaselt madalat profiili.

Daily Mirror teab rääkida, et USA poptähe ja briti näitleja suhe on jõudnud kriisi. “Sellest kõigest sai täielik palagan ja Tomil on kõrini, et teda koheldakse üleskiidetud eskortteenuse pakkujana,” räägib Radar Online’i allikas.

Ühendriikide iseseisvuspäeva pidustustel T-särki “Ma armastan T.S-i” kandnud Tom olevat nüüd murdumise piiril. Ta tahab tõestada, et nende suhe pole mingi nali.

Pingeid tekitavat ka see, et Tom peab uue “Thori” filmi võtete tõttu Austraalias viibima. Saab näha, kas kuulus paar ilmub 18. Septembril käsikäes Emmy auhindade galale, kus Hiddleston püüab auhinda oma rolliga Briti sarjas “The Night Manager”.