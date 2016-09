ROLE-TEST™ ja ROLE programm on ette nähtud mitme kroonilise haiguse ravimiseks, mida põhjustab varjatud toidutalumatus – inimese immuunsüsteemi aeglustunud patoloogiline reaktsioon tavalistele toiduainetele.

Just varjatud toidutalumatus põhjustab medikamentoossele ravile raskesti alluvaid kroonilisi haigusi, pidevat energiavaegust ja organismi nõrka vastupanuvõimet nakkustele. Varjatud toidutalumatus kujutab endast rida põletikulisi protsesse ning immuun- ja ainevahetushäireid, mis tekivad ja avalduvad organismis sobimatute toiduainete tarbimisel järgmiste krooniliste haiguste ja sümptomitena:

- kõrgvererõhutõbi,

- rasvtõbi,

- vere suur kolesterooli- ja lipiidisisaldus,

- II tüübi diabeet,

- jämesoolepõletik,

- krooniline väsimus,

- reproduktiivfunktsiooni häired,

- kroonilised nahaprobleemid,

- liigesehaigused,

- allergilised haigused,

- mõned depressioonitüübid,

- migreen,

- unehäired,

- laste tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse sündroom,

- paljud teised medikamentoossele ravile raskesti alluvad patoloogilised seisundid.

ROLE programm võimaldab koostada ROLE-TEST™-i põhjal individuaalsed toitumiskavad, mille järgimisel vabaneb immuunsüsteem koormusest, ainevahetusprotsessid taastuvad, organismi kaitse- ja kohanemisvõime suureneb ning mitme kroonilise haiguse põhjused kaovad. Tänu ROLE programmi abil taastatud immuunsüsteemile peab teie organism edaspidi paremini vastu viirustele, ülekoormusele ja stressile. Terve immuunsüsteem tagab pika, aktiivse ja õnneliku ravimiteta elu.

Kui olete ROLE-TEST™-i ära teinud ja laboriuuringute tulemuse kätte saanud, soovitame tulla meie kliiniku arstide põhjalikule konsultatsioonile, et saada neilt toetust terve ROLE programmi vältel. Meie arstid on oma ala kogenud asjatundjad; just nemad annavad teile üksikasjalikku tagasisidet testitulemuse kohta, vastavad kõikidele teie küsimustele ja aitavad teil kujundada uut toitumisstiili. Toitumisspetsialistid õpetavad teile toiduainete kombineerimise põhimõtteid, nende õiget valikut, valmistamist ja palju muud. Teie eest hoolitsetakse ja teid toetatakse teel kauaoodatud tulemuse poole.

Vaata täpsemalt ROLE kodulehelt või helista telefonil 53308511.