Saksa Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal toimunud kohalikel valimistel sai liidukantsler Merkeli partei kõvasti lüüa ja kogus vaid 19 protsenti valijate häältest. Erakonnakaaslased kritiseerivad Merkelit ja süüdistavad kehvas valimistulemuses tema pagulaspoliitikat, vahendas Deutsche Welle.

Merkeli erakonna - Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liidu (CDU) - Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) süüdistas valimiskaotuses otseselt liidukantslerit. Baieri liidumaa rahandusminister Markus Söder kinnitas, et saada valimistel vähem kui 20 protsenti häältest on tõsine ohumärk. Söder ütles ajalehele Nürnbergen Nachrichten, et Merkel peab oma suhtumist migrantidesse karmimaks muutma. Ka CSU peasekretär Andreas Scheuer oli Merkeli suhtes kriitiline.

CDU on Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa pealinnas Schwerinis koos sotsiaaldemokraatidega võimul olnud juba terve kümnendi. Sealsed kristlikud demokraadid on end juba mõnda aega Merkeli pagulaspoliitikast distantseerinud. CDU piirkondlik esinumber Lorenz Caffier kinnitas, et föderaalvalitsus peab hakkama pagulaskriisile tõsiselt reageerima.