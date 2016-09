Arva ära, kui palju teenivad tippmodellid aastas tänu moešõudes ja lugematutes kampaaniates osalemisega?

Forbes paljastas hiljuti, kui palju modellid teenivad ning kes neist on tänavu enimteenivate modellide nimekirja tipus.

Selgus, et esikohal on Brasiiliast pärit supermodell Gisele Bündchen, kes on väidetavalt sel aastal kokku ajanud juba 30,5 miljoni dollari ehk üle 27 miljoni euro suuruse teenistuse. Väidetavalt on Bündchen teeninud rohkem kui ükski teine modell juba 2002. aastast alates. Suurem enamus tema selleaastasest palgast on modelli kontole kandnud Chanel, kes on GIsele'i kasutanud nii oma parfüümi kui ilutoodete kampaaniates.

Teisele kohale tuli Adriana Lima, kes muuhulgas tänu Maybelline'i kampaaniale teenis 10,5 miljonit dollarit ehk veidi üle 9 miljoni euro.

Järgmist kohta jagavad Kendall Jenner ja Karlie Kloss, kelle teenistus on Forbesi sõnul 10 miljonit dollarit ehk ligi 9 miljonit eurot. Märkimist väärib veel seegi, et Kendall Jenneri teenistus tõusis tänavu 150 protsenti. Suuresti pidavat see oma tänu sotsiaalmeediale, kus Jenner on rohkem kui aktiivne ning näiteks Instagramis on tal üle 64 miljoni jälgija.