Sulikowski seletab, et asi lähtub ürginstinktist: habe näitab meest kui tugevat ja dominantset tüüpi, kes on evolutsioonilise perspektiivi mõttes naisele parem partneri valik.

Kui tahad temakesele tõsiselt silma jääda, siis jää habemetüüka juurde – naised hääletasid selle habemetüüpidest kõige kuumemaks.

Sulikowski hinnangul võib see olla nii sellepärast, et tüügas on rõõmus kesktee. Näokarvad ajavad temakest pöördesse, aga samas saab ta nende alt ka mehe nägu näha.

Naisi köitva habemetüüka pügamise juhend

Kuidas saada endale ideaalset habemetüügast, õpetab Men's Healthi moetoimetaja Dan Michel.

Kasuta reguleeritavat sissehitatud piirajaga trimmijat. Näiteks Conair i-Stubble Philips Norelco OneBlade.

Alustuseks eemalda karvad, mis kasvavad habemepiirist väljaspool. Piirajat ära kasuta ja hoia trimmijat nii, et terad on näoga allapoole. Tee poolring oma kaela ümber, täpselt aadamaõuna kohalt. Ja seejärel lõika maha kõik karvad, mis kasvavad sellest joonest allpool.

Kui sul kasvab habe kõrgel põskedel, siis raseeri või trimmi ka need karvad minimaalseks: habemetüügas võiks alata põsesarnadest altpoolt ja olla lõuajoonega paralleelne.

Vuntsid püga trimmijaga umbes 1-2 millimeetri peale.

Nüüd pööra trimmijat nii, et terad on ülespoole ja reguleeri piiraja paika. Kui sa ei oska hinnata soovitud pikkust, siis proovi 6 mm tumedama ja 12 mm heledama habeme puhul. Trimmi oma habe sellisesse pikkusse. Katkesta lõikus seal, kus su habe kohtub juuksepiiriga, tavaliselt on see umbes kõrva keskkoha juures.