Kui naistel palutakse pildi peal tuvastada oma intiimpiirkonna erinevad osad, siis enamik neist jääb sellega jänni.

Heategevusorganisatsioon The Eve Appeal viis günekoloolise teadlikkuse kuu raames Suurbritannias läbi uuringu, kus naistel paluti märgistada oma intiimpiirkonna erinevad osad, kirjutab Metro.

Uuringu tulemusel selgus karm tõsiasi, et 44 protsendil naistest polnud aimugi, kus asub nende vagiina ning 60 protsenti ei teadnud, kus asub vulva.

Muu hulgas jäädi hätta sellega, kus asuvad näiteks munasarjad, munajuhad, emakas, emakakael ja kliitor.

Põhjus, miks see uuringu läbiviijatele aga tõelist muret teeb, on asjaolu, et kui naised ei tunne oma alumist korrust, siis võib neil olla raske märgata ka seda, kui midagi on valesti ning nad ei tunne ära nii mõndagi naisi kimbutavat günekoloogilist vähki.