Neljapäeval hakkas valitsus koostama 2017. aasta riigieelarvet. Kohe esimesel nõupidamisel tuli ministritel vastu võtta mitu kehva uudist, mis eelarve kokkupanekut sugugi kergemaks ei tee.

Neist kõige jahmatavam on, et rahandusministeerium on käibemaksu laekumist prognoosides 73 miljonit eurot mööda pannud. Käibemaksu üldist laekumist arvestades pole möödapanek suur, sest seda maksu koguneb kassasse üle kahe miljardi euro. Ent eelarves on see raha ülioluline, pikki vaidlusi on peetud ka 100 000 euro suuruste summade üle.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.