Daniel Craig on pärast viimast Bondifilmi filmiseeria tegijatele raskesti kättesaadavat mänginud ja tundub, et see strateegia töötab, sest mehele pakuti just 150 miljonit dollarit lepingu eest, mille kohaselt ta peaks nõustuma veel kahes osas kaasa tegema.

Craigile alles otsitakse pikemaajalist väärilist mantlipärijat ja seetõttu on stuudiole suhteliselt oluline, et mees nõustuks nii kaua veel natukene aega maailmakuulsat salaagenti kehastama, avaldab Radar.

Kuigi alguses olid fännid üldiselt Daniel Craigi Bondiks olemise vastu, kuna mehel on tunduvalt heledamad juuksed, kui tema eellastel, siis nüüdseks on temast saanud üks populaarsemaid näitlejaid selles rollis.

Kuigi summa tundub korralik, peame siiski ära ootama, kuni lepingul allkirjad all. Senikaua ei saa kindel olla, et stuudio ja näitleja ikkagi kokkuleppele jõuavad ja meie viiendat ning kuuendat Craigiga Bondi näha saame.