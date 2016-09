Peaminister Taavi Rõivas alustab täna kahepäevast visiiti Mali Vabariiki, et tunnustada ÜRO ja ELi missioonide raames Malis teenivaid Eesti kaitseväelasi.

Visiidil kohtutakse ka Mali peaministriga ning saadakse ülevaade ÜRO rahuvalvemissiooni (MINUSMA) ja Euroopa Liidu väljaõppemissiooni (EUTM) tegevustest Malis.

Visiidi eesmärk on tutvuda Eesti kaitseväelaste tööga Malis ning tunnustada nende panust rahu ja stabiilsuse saavutamisse riigis ja regioonis. "Mida vähem on konflikte maailma erinevates piirkondades, seda vähem on inimesed sunnitud võtma ette pikka ja ohtlikku teekonda enda ja oma perekonna jaoks rahu ja turvalisuse leidmiseks," ütles peaminister Taavi Rõivas.

“Aidates lahendada konflikti siin regioonis, aitame vähendada rändesurvet Euroopale,” lisas ta. Mali peaministri Modibo Keitaga on kavas arutada julgeoleku- ja rändeküsimusi ning Eesti kandidatuuri ÜRO julgeolekunõukogu ajutise liikme kohale.

Peaministrit saadab Malis kaitseväe juhataja asetäitja, brigaadikindral Indrek Sirel.Rõivas naaseb Eestisse kolmapäeval, 7. septembril.