Täna eemaldub EMHI andmetel üks madalrõhkkond, päeval läheneb Skandinaaviast juba uus. Nende kahe vahel tugevneb kõrgrõhuvöönd ja hoiab meie ilma suurema sajuta, vaid üksik arenev rünksajupilv võib päeval vihmahoo anda.

Tuul puhub läänekaarest, on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 7..10°C, rannikul kuni 14, päeval 16..19°C.



Teisipäevaks moodustub Läänemere lõunavete lähistel uus kõrgrõhkkond, laieneb üle Balti riikide ja selle servas on Eestis ilm sajuta. Selge öö korral langeb loodevoolus saabuvas jaheduses temperatuur õhus 5°C ümbrusse, maapinna lähedal aga sel juhul 0°C-ni. Päeval on pilvi hõredalt ja põhjakaare tuul on võrdlemisi nõrk ning temperatuur tõuseb 15..18°C-ni.



Kolmapäeva öö on kõrgrõhkkonna servas enamasti selge, läänekaare tuul võrdlemisi nõrk ja temperatuur langeb taas õhus 3..8, maapinna lähedal aga 0°C-ni ja madalamates kohtades paar kraadi allagi - seega öökülmaoht on suur!

Päeval liigub üle Soome madalrõhulohk ja selle pilved ulatuvad ka Eestisse, üksikutes kohtades sajab ka veidi vihma. Tuul pöördub läände ja loodesse ning tugevneb. Õhutemperatuur tõuseb pilvisema päevaga 15..18°C-ni.