Jäär

Päikese ja Marsi kvadraat annab lähipäevadel sulle palju energiat kõige raskemate tööde tegemiseks. Oled julge, kuid see võib kergesti kaasa tuua ka liialdusi ja oma soovide teistele pealesurumist.

Sõnn

Sellega oled sa kindlasti harjunud, et su keha vajab toitu. Aga kas ikka teadvustad endale, et ka su vaim vajab toitu – vaimutoitu. Täna ongi see päev, kus võiksid oma vaimu mõne kauni elamusega kostitada.

Kaksikud

Õige päev selleks, et oma pereliikmetele jälle sügavamalt silma vaadata. Tunned, et saad lähedastega parema hingelise kontakti. Kui oled loovisik, võib sulle tõeline vaim peale tulla.